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Gaziantep'te İpekyolu Kariyer Fuarı düzenlenecek

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi himayelerinde ve Gaziantep Üniversitesi ev sahipliğinde 11-12 Nisan 2019 tarihinde İpekyolu Kariyer Fuarı düzenlenecek.


Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde yapılacak olan etkinlikte bölge üniversiteleri, Gaziantep ve ülke genelinden firmalar stant açarak tanıtımları gerçekleştirilecek. İpekyolu Kariyer Fuarı'na katılacak firmalara Gaziantep Sanayi Odası vasıtasıyla etkinliğin yapıldığı alanda tanıtım standı verilecek. Firmalar burada broşür, katalog ve promosyon ürünlerinin dağıtımını yapabilecek. Firmalar ayrıca Gaziantep Üniversitesi'ne ait diğer mekanlarda üniversite yönetiminin uygun görmesi durumunda, broşür dağıtımı ve promosyon ürünlerinin dağıtımının yanı sıra reklamlarını da gerçekleştirebilecek.


Ayrıca nitelikli, yetenekli ve kariyer hedefi olan gençlere staj ve istihdam imkanı vermek isteyen firmalar nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılama fırsatı bulacak.


Fuarla ilgili detaylı bilgi almak ve İpekyolu Kariyer Fuarına katılmak isteyen firmalar Gaziantep Üniversitesi'nin 0342 317 1070 telefon numarasından ve http://ikaf.gantep.edu.tr web adresinden bilgi alabilecekler.

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