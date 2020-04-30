Gaziantep'te iplik fabrikasında korkutan yangın

Gaziantep'te bulunan bir iplik fabrikasında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın kısa sürede söndürülürken, fabrikada maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Gaziantep akşam 1. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir iplik fabrikasının ham madde bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede fabrikaya yayılırken, yangını gören fabrika çalışanları alevlere ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, alevleri kısa sürede söndürdü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.