Gaziantep'te iş yerinde korkutan patlama

Gaziantep'te bir iş yerinde gaz sıkışması sonucu meydana geldiği iddia edilen patlama büyük korku ve paniğe neden oldu. Yaralananın olmadığı olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Olay, Şahinbey ilçesi Beyazlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir iş yerinde gaz sıkışması nedeniyle patlama olduktan sonra yangın çıktı. Olay sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.

Polis ekipleri ise yaralanan kimsenin olmadığı patlama ile ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.