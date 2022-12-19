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Gaziantep'te iş yerinden hırsızlık yapan 2 şahıs tutuklandı

Gaziantep’te 2 ayrı iş yerinden hırsızlık yaptığı belirlenen 2 şüpheli şahıs tutuklandı.

Gaziantep'te 2 ayrı iş yerinden hırsızlık yaptığı belirlenen 2 şüpheli şahıs tutuklandı. Şüpheli şahısların hırsızlık sonrası kaçma anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ilçesi Çağdaş ve 60. Yıl mahallelerinde farklı tarihlerde 2 iş yerinde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri tespit edilen Ö.K. ve S.D. isimli 2 şüpheli yakalandı. Şüpheli şahısların hırsızlık sonrası kaçma anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.


Yakalanan şüpheli şahıslar, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

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