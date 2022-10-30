Gaziantep'te işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 14 yaralı

Gaziantep'te işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ölürken 3'ü ağır 14 kişi yaralandı.

Kaza, Seyrantepe Mahallesi'nde meydana geldi. 06 MGG 40 plakalı otomobil ile 27 S 9303 plakalı işçi servisi kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki araçta bulunan 14 kişi yaralanırken 1 kişi ise öldü. Kaza yerine çok sayıda 112 sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler yaralılara ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.