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Gaziantep'te İstiklal Caddesini geçen kalabalık görüntüleri

Normalleşme sürecini yanlış anlayan Gaziantepliler adeta çarşılara akın etti.

Kentteki çarşı ve pazarlardaki görüntü, İstanbul'un İstiklal Caddesi'nde bile görülmesi mümkün olmayan görüntülere sahne oldu.


Gaziantep'te sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması ve havaların ısınması ile birlikte vatandaşlar kendilerini çarşı ve pazarlara attı. Sosyal mesafeyi unutan vatandaşlar deyim yerindeyse iğne atsan düşmeyecek bir kalabalığa neden oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün başlayacağını duyurduğu normalleşme sürecinde vatandaşlar, sıcaklarla birlikte sokakları doldurdu.


4 caddeye maske zorunluluğu


Gaziantep'te daha öncede kalabalık görüntülerin yansıdığı Karagöz, Gaziler, İnönü ve Hoşgör Caddelerinde vatandaşlara maske kullanma yasağı getirildi. Gaziantep Valisi Davut Gül tarafından sosyal medya hesabından yasak duyurulurken, yasağa riayet etmeyenlerin ise 3 bin 150 TL para cezası kesileceği belirtildi. Gaziantep Valisi Davut Gül'ün sosyal mesafe konusunda da uyarılarda bulunduğu caddelerde yaşanan yoğunluk ise pes dedirtti. Yoğun kalabalığın olduğu caddelerde insanların kolkola, hiç bir kurala riayet etmeden dolaşması şaşırttı.


Öte yandan, kent girişinde ve maske zorunluluğunun getirildiği caddelerin girişlerinde ise kontrollerin sürdüğü görüldü.

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