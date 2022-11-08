İhlas Haber Ajansı

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Gaziantep'te işyerinde hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Gaziantep’te bir işyerinde hırsızlık yaptığı tespit edilen bir kişi yakalandı.

Gaziantep'te bir işyerinde hırsızlık yaptığı tespit edilen bir kişi yakalandı.


Gaziantep Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Ekiplerinin hırsızlık ile mücadele çerçevesinde yürüttüğü operasyonda Şehitkamil ilçesi Gatem Fıstıkçılar Sitesinde faaliyet gösteren iş yerinde hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen A.C.Y. isimli şahıs yakalandı.


Yakalanan şahıs yapılan yasal işlemlerin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

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