Gaziantep'te jandarma 9 günde 23 aranan şahsı yakaladı

Gaziantep'te İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 9 günde 23 aranan şahsı yakaladı. Gözaltına alınan 23 kişiden 15'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Gaziantep'te Jandarma Suç araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin, adli makamların koordinesinde 20-29 Aralık 2022 tarihleri arasında düzenlediği operasyonlarda hırsızlık, ruhsatsız silah ve mermi bulundurma, güveni kötüye kullanma, cinsel saldırı, resmi belgeyi, bozma, yok etme, gizleme, tefecilik, uyuşturucu, terör örgütüne üye olmak, yağma, vergi kanununa muhalefet gibi çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan ya da aranması olan toplam 23 şahıs yakalandı. İşlemlerin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen 23 şahıstan 15'i tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Yakalanan şahısların sayısı ve suçları ise şu şekilde açıklandı:

"Hırsızlık suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel İstismarı suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan (1) şüpheli, herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık suçundan hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, konut dokunulmazlığını ihlal ve hırsızlık suçundan hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya bulundurma suçundan hakkında 2 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, hizmet nedeni ile güveni kötüye kullanma suçundan hakkında 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, cinsel saldırı suçundan hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, resmi belgeyi bozma, yok etme veya gizleme suçundan hakkında 1 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, tefecilik yapmak suçlarından haklarında 4 ile 8 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, satın alma, kabul etme, kullanma ve bulundurma suçlarından haklarında 1 ile 3 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 şüpheli, FETÖ, DEAŞ ve PKK/KCK silahlı terör örgütlerine üye Olmak suçlarından haklarında aranma kaydı bulunan 4 şüpheli, birden fazla kişi tarafından birlikte yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, vergi usul kanununa muhalefet, adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık suçlarından haklarında arama kaydı bulunan 4 şüpheli olmak üzere toplam 23 aranan kişi gözaltın alınmıştır."