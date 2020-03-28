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Gaziantep'te kablo hırsızları önce kameraya sonra polise yakalandı

Gaziantep’te 14 farklı kamu kurumunda kablo çalan 2 kişi önce güvenlik kameralarına sonra polise yakalandı.

Gaziantep'te 14 farklı kamu kurumunda kablo çalan 2 kişi önce güvenlik kameralarına sonra polise yakalandı.


Edinilen bilgiye göre Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Düztepe Mahallesi'nde bulunan bir kamu kurumundan kabloları keserek çalan 2 kişi, kayıplara karıştı. Şahinbey ilçe Emniyet müdürlüğü Düztepe Polis Merkezi hırsızlık ekipleri çevredeki inceledikleri güvenlik kamera görüntülerinden şahısların eşkal ve kimlik bilgilerine ulaştı. Gerçekleştirilen operasyonla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.


Şahısların farklı tarihlerdeki toplam 14 ayrı kamu kurumundan kablo hırsızlığına karıştığını belirleyen ekipler, işlemlerin ardından şahısları adli makamlara sevk ettiği öğrenildi.

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