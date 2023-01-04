İhlas Haber Ajansı

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Gaziantep'te kaçak akaryakıt operasyonu: 2 gözaltı

Gaziantep’te bir iş yeri ve 2 araçta yapılan aramalarda 2 bin 421 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Gaziantep'te bir iş yeri ve 2 araçta yapılan aramalarda 2 bin 421 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir iş yeri ve 2 araca yönelik kaçak akaryakıt operasyonu yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde icra edilen operasyon sonucunda 2 bin 421 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.


Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

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