İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gaziantep'te kaçak akaryakıt operasyonu: 7 gözaltı

Gaziantep’te kaçak akaryakıt depolarına düzenlenen operasyonda 20 bin 114 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken, 7 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'te kaçak akaryakıt depolarına düzenlenen operasyonda 20 bin 114 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken, 7 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre Gaziantep Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Şehitkamil ilçesinde bir depoya yaptığı baskında 800 litre, 2 tır garajına yapılan operasyonda 4 bin litre ve bir nakliye firmasının deposundaki denetimlerde 15 bin 314 litre kaçak mazot bulundu. Ekipler ele geçirilen toplam 20 bin 114 litre gümrük kaçağı akaryakıta el koyan ekipler, olayla ilgili 7 şüpheli şahıs gözaltına alındı.


Adli makamlara sevk edilen şüphelilerin yasal işlemleri devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.