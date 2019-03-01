Gaziantep'te kaçak akaryakıt operasyonu: 7 gözaltı

Gaziantep'te kaçak akaryakıt depolarına düzenlenen operasyonda 20 bin 114 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken, 7 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Gaziantep Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Şehitkamil ilçesinde bir depoya yaptığı baskında 800 litre, 2 tır garajına yapılan operasyonda 4 bin litre ve bir nakliye firmasının deposundaki denetimlerde 15 bin 314 litre kaçak mazot bulundu. Ekipler ele geçirilen toplam 20 bin 114 litre gümrük kaçağı akaryakıta el koyan ekipler, olayla ilgili 7 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerin yasal işlemleri devam ediyor.