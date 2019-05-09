Gaziantep'te kaçak akaryakıt operasyonu

Gaziantep'te şüphe üzerine durdurulan iki yakıt tankerinde yapılan aramada toplam 29 bin 107 litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir yakıt tankerinde yapılan aramada 14 bin 361 litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi. Şahinbey ilçesinde durdurulan bir başka yakıt tankerinde yapılan aramalarda ise 14 bin 746 litre gümrük kaçağı akaryakıt daha ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda toplam 29 bin 107 litre gümrük kaçağı akaryakıt yakalanmış oldu. Kaçak akaryakıt sevkıyatında kullanılan araçlara ise el konuldu.

Yapılan operasyonlarda 1 şüpheli yakalanırken, yakalanan şahsın yasal işlemlerinin devam ettiği vurgulandı.