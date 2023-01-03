Gaziantep'te kaçak akaryakıt operasyonu

Gaziantep'te polis ekiplerinin bir depoya düzenlediği baskında 2 bin 400 litre kaçak akaryakıt ve akaryakıt aktarmakta kullanılan bir düzenek ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadelesi Şubesi (KOM) ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde bir adrese baskın düzenledi. Operasyonda, ekipler, 2 bin 400 litre kaçak akaryakıt ile akaryakıt tankları ile düzenek ele geçirdi.

Operasyonda 1 kişi gözaltına alınırken, şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı