Gaziantep'te kaçak alkol operasyonu

Gaziantep'te polis bir iş yeri ve depoya yaptığı operasyonda 24.5 litre kaçak alkol ele geçirildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde bir depo ve bir işyerine düzenlediği operasyonda tarafından yapılan operasyonda, 24,5 litre dökme alkol, 320 adet gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Olayla ilgili bir kişi gözaltına alınırken, şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı belirtildi.