İhlas Haber Ajansı

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Gaziantep'te kaçak alkole ''zincir'' darbesi

Türkiye genelinde başlatılan zincir operasyonlar çerçevesinde Gaziantep’te yapılan baskınlarda litrelerce kaçak alkol ele geçirilirken, 4 kişi de gözaltına alındı.

Türkiye genelinde başlatılan zincir operasyonlar çerçevesinde Gaziantep'te yapılan baskınlarda litrelerce kaçak alkol ele geçirilirken, 4 kişi de gözaltına alındı.


Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Dairesi Başkanlığı koordinesinde Türkiye genelinde yürütülen zincir operasyonlar çerçevesinde Gaziantep'te 1 iş yeri ve 2 depoya baskın düzenlendi.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü KOM şubesi ekiplerince gerçekleştirilen baskınlarda 120 litre etil alkol, 23 litre dökme alkol, 15 şişe kaçak alkol ele geçirildi.


Operasyonlarda 4 şüpheli şahıs gözaltına alınarak haklarında yasal işlem başlatıldı.

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