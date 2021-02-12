İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gaziantep'te kaçak içki operasyonu: 2 gözaltı

Gaziantep’te bir işyerine operasyon düzenleyen polisler çok sayıda kaçak sigara ve içki ele geçirdi.

Gaziantep'te bir işyerine operasyon düzenleyen polisler çok sayıda kaçak sigara ve içki ele geçirdi. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında yasal işlemlere başlatıldı.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, bir işyerine düzenledikleri operasyon sonucu, 165 bin adet bandrolsüz makaron, 166 kilo kaçak nargile tütünü, 36 şişe gümrük kaçağı içki ve 20 litre dökme içki ele geçirdi. Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli hakkında yasal işlemler devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.