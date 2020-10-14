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Gaziantep'te kaçak içki operasyonu: 3 gözaltı

Türkiye’yi sarsan ‘sahte içki’ facialarının ardından ülke genelinde operasyonlar sürüyor.

Türkiye'yi sarsan ‘sahte içki' facialarının ardından ülke genelinde operasyonlar sürüyor. Gaziantep'te de polis 6 adrese operasyon düzenledi, 3 gözaltı.


İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekipleri tarafından yapılan araştırma sonucu kentte bulunan 6 adrese eşzamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda 48 şişe kaçak içki, 126 litre etil alkol, 22,5 litre dökme içki ile 10 paket kaçak sigara ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 kişinin ise işlemleri devam ediyor.

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