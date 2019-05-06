Gaziantep'te kaçak içki operasyonu

Operasyon sonucu 2 kişi yakalanırken, çok sayıda kaçak içki ele geçirildi.

Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yaptığı çalışmalar sırasında, M.K. isimli şüpheli şahsın Aydınlar mahallesinde bulunan işyerinde kaçak içki ve silah üretimi yaptığı yönünde bilgiler almaları üzerine belirtilen adrese operasyon yaptı.

Ekipler yapılan operasyonla kaçak olduğu anlaşılan 23 adet rakı, 28 adet votka, 10 adet viski, 1 adet kurusıkıdan çevirme tabanca, 4 adet tabancaya ait silah mekanizması, silah namlusu ve silah sürgüsü, 6 adet şarjör, silah üretiminde kullanılan çok sayıda matkap ucu, pense, 1 adet av tüfeği ile 1 adet kumar makinesi ele geçirdi. Şüpheli şahıslar M.K. ile A.D. ise yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli Şahıslar " Ruhsatsız Ateşli Silahları İmal Etme, 5607 SKM " suçlarından haklarında yapılan yasal işlemler sonrası adli makamlara sevk edildi.