İhlas Haber Ajansı

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Gaziantep'te kaçak ilaç operasyonu

Gaziantep’te polisin iki iş yerine düzenlediği operasyonda, kaçak 8 bin 237 adet ilaç ile 6 bin 640 adet tıbbi malzeme ele geçirildi.

Gaziantep'te polisin iki iş yerine düzenlediği operasyonda, kaçak 8 bin 237 adet ilaç ile 6 bin 640 adet tıbbi malzeme ele geçirildi.


Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri iki iş yerine operasyon düzenledi. Yapılan aramada gizli bölmelerde kaçak 8 bin 237 adet ilaç ile 6 bin 640 adet tıbbi malzeme ele geçirildi. Yakalanan 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

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