İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gaziantep'te kaçak kazı operasyonu: 8 gözaltı

Gaziantep’te kaçak kazı yapanlara karşı yapılan operasyonda Roma dönemine ait 2 heykel ele geçirildi.

Gaziantep'te kaçak kazı yapanlara karşı yapılan operasyonda Roma dönemine ait 2 heykel ele geçirildi. Olayla ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, Nizip ilçesinde Jandarma yapılan kaçak kazı ihbarı ekipleri harekete geçirdi. Kazı sonrası yer altından çıkartılan ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen iki heykelle ele geçirdi. Kaçak kazı yaptığı tespit edilen 8 şüpheli ise operasyonda gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.