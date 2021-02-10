Gaziantep'te kaçak kazı operasyonu: 8 gözaltı

Gaziantep'te kaçak kazı yapanlara karşı yapılan operasyonda Roma dönemine ait 2 heykel ele geçirildi. Olayla ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Nizip ilçesinde Jandarma yapılan kaçak kazı ihbarı ekipleri harekete geçirdi. Kazı sonrası yer altından çıkartılan ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen iki heykelle ele geçirdi. Kaçak kazı yaptığı tespit edilen 8 şüpheli ise operasyonda gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.