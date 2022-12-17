Gaziantep'te kaçak makaron ve cep telefonu operasyonu: 3 gözaltı

Gaziantep'te yapılan operasyonda gümrük kaçağı 1 milyon 490 bin adet boş makaron ile 15 adet cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir araç ve bir depoya yönelik kaçakçılık operasyonu düzenledi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde icra edilen operasyonda yapılan aramalarda 1 milyon 490 bin adet boş makaron ile 15 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.