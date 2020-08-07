Gaziantep'te kaçak nargile tütünü ve sigara operasyonu

Gaziantep'te yapılan operasyonda, toplam bin 280 paket gümrük kaçağı sigara ile 196 kilogram kaçak nargile tütünü ve 5 kilogram kaçak nargile tütünü aroması ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak malzemelerle ilgili yakalanan 4 şüpheli şahsın işlemleri devam ediyor.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak sigara ve kaçak nargile tütünü operasyonu yaptı. Operasyon kapsamında Şehitkamil ilçesi Fevzi Çakmak Bulvarı'nda durdurulan bir araçta yapılan aramada 430 paket gümrük kaçağı sigara, Sarıgüllük Mahallesi'nde durdurulan bir araçta yapılan aramada 850 paket gümrük kaçağı sigara ve 28 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü, Şahinbey ilçesi Kepenek Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde yapılan aramalarda ise 168 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ile 5 kilogram nargile tütünü aroması ele geçirildi.

Yapılan 3 farklı operasyonda toplamda 196 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü, bin 280 paket gümrük kaçağı sigara, 5 kilogram nargile tütünü aroması ele geçirilirken suçta kullanılan iki araca el konuldu. Ele geçirilen kaçak ürünlerle ilgili 4 şüpheli şahıs ise yakalandı.

Yakalan şüpheli şahıslar hakkında yasal işlemlere başlandığı belirtildi.