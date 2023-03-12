İhlas Haber Ajansı

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Gaziantep'te kaçak sigara operasyonu: 1 gözaltı

Gaziantep’te 2 depoda yapılan aramalarda 5 bin 130 paket gümrük kaçağı sigara, 50 litre sahte içki ve 20 litre etil alkol ele geçirildi.

Gaziantep'te 2 depoda yapılan aramalarda 5 bin 130 paket gümrük kaçağı sigara, 50 litre sahte içki ve 20 litre etil alkol ele geçirildi. Operasyonlarda 1 kişi gözaltına alındı.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 depoda operasyon yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyondaki aramalarda; 5 bin 130 paket gümrük kaçağı sigara, 50 litre sahte içki ve 20 litre etil alkol ele geçirildi. Operasyon sonucunda 1 şüpheli gözaltına alındı.


Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

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