Gaziantep'te kaçak sigara operasyonu: 3 gözaltı

Gaziantep'te polis ekiplerinin bir iş yeri ve bir araçta yaptığı aramalarda; 117 bin 800 adet boş makaron, 460 adet dolu makaron ve 220 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Operasyon sonucunda 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik bir iş yeri ve araca operasyon yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyon sırasındaki aramalarda; 117 bin 800 adet boş makaron, 460 adet dolu makaron ve 220 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Operasyon sonucunda 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 3 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.