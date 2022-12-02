İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Gaziantep'te kaçak sigara operasyonu: 7 gözaltı

Gaziantep’te 7 iş yerine yönelik yapılan operasyonda 6 bin 380 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gaziantep'te 7 iş yerine yönelik yapılan operasyonda 6 bin 380 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Operasyon sonucunda 7 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 7 iş yerine yönelik kaçak sigara operasyonu yaptı. Yapılan operasyon sırasındaki aramalarda 6 bin 380 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.


Operasyon sonucunda 7 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.