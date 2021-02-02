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Gaziantep'te kaçak sigara operasyonu

Gaziantep’te polis, bir depo ve iş yerlerine yaptığı operasyonlarda 6 bin 162 paket kaçak sigara, 200 bin 60 adet boş makaron, 21 bin 600 adet dolu makaron ele geçirdi.

Gaziantep'te polis, bir depo ve iş yerlerine yaptığı operasyonlarda 6 bin 162 paket kaçak sigara, 200 bin 60 adet boş makaron, 21 bin 600 adet dolu makaron ele geçirdi.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipler, Şahinbey ilçesinde bir depoya ve Şehitkamil ilçesinde 3 iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonlarda 4 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise 6 bin 162 paket sigara, 200 bin 600 adet boş makaron ile 21 bin 600 adet dolu makaron ele geçirildi.


Olayla ilgili yakalanan 4 şüpheli şahıstan 1'i çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı.

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