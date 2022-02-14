İhlas Haber Ajansı

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Gaziantep'te kaçak sigara operasyonu

Gaziantep’te KOM şube ekiplerinin 2 iş yeri ve bir araca düzenlediği operasyonlarda 2 bin 495 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Gaziantep'te KOM şube ekiplerinin 2 iş yeri ve bir araca düzenlediği operasyonlarda 2 bin 495 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.


Gaziantep KOM Şube Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Şahinbey ilçesinde 2 iş yeri ve bir araca yönelik düzenlenen operasyonlarda 2 bin 419 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.


Yapılan baskınlarda 2 kişi gözaltına alınarak haklarında yasal işlem başlatıldı.

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