Gaziantep'te kaçak sigara operasyonu

Gaziantep'te KOM şube ekiplerinin 2 iş yeri ve bir araca düzenlediği operasyonlarda 2 bin 495 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Gaziantep KOM Şube Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Şahinbey ilçesinde 2 iş yeri ve bir araca yönelik düzenlenen operasyonlarda 2 bin 419 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Yapılan baskınlarda 2 kişi gözaltına alınarak haklarında yasal işlem başlatıldı.