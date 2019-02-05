Gaziantep'te kaçak silah imalatı operasyonu

Gaziantep'te kaçak silah imal edip, satan şahıslara operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonla 2 kişi tutuklandı.

Gaziantep'te kuru sıkı tabancaları ve kuru sıkı tabancalarına ait mermilerde tahrifat oluşturarak gerçek tabanca ve gerçek mermilere dönüştüren E.H ve Ş.E isimli şahıslar, yapılan operasyonla yakalandı.

Ekipler, şahısların evlerinde ve iş yerlerinde yaptıkları inceleme sonucu, 1 adet gerçek tabanca, 5 adet kuru sıkıdan çevirme namlusu açık tabanca, 1 adedinin seri numarası kazınmış olan toplam 33 adet kuru sıkı tabanca, 45 adet şarjör, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet şarjör, 134 adet tabanca fişeği, 145 adet kuru sıkı tabancalara ait fişek, çok sayıda gerçek ve kuru sıkı tabancalara ait tabanca parçaları ile tabanca parçalarını birleştirmede kullanılan aletleri ele geçirdi.

Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler tutuklanarak ceza evine gönderildi.