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Gaziantep'te kaçak telefon ve sigara operasyonu: 3 gözaltı

Gaziantep’te polis yaptığı operasyonlarda 460 paket gümrük kaçağı sigara, 15 adet ise cep telefonu ele geçirdi.

Gaziantep'te polis yaptığı operasyonlarda 460 paket gümrük kaçağı sigara, 15 adet ise cep telefonu ele geçirdi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, Şahinbey Karatarla mahallesinde bulunan bir iş yerinde yapılan aramada 15 adet gümrük kaçağı cep telefonu, Şehitkamil Karacaahmet mahallesinde bulunan bir iş yerinde ise 460 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.


Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

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