Gaziantep'te kaçakçılık operasyonu: 3 gözaltı

Gaziantep'te bir iş yeri ile adrese yapılan operasyonda bin adet dolu makaron, 709 adet gümrük kaçağı sigara, 300 litre etil alkol ve 16 kök kenevir ele geçirildi. Operasyon sonucunda 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir işyeri ve bir adrese kaçakçılık operasyonu yaptı. Operasyon sırasındaki aramalarda bin adet dolu makaron, 709 adet gümrük kaçağı sigara, 300 litre etil alkol ve 16 kök kenevir ele geçirildi. Operasyon sonucunda 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.