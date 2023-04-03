Gaziantep'te kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonu: 2 şahıs tutuklandı

Gaziantep'te jandarma ekiplerinin kaçakçılık olayları ve uyuşturucuyla mücadele operasyonlarında hakkında yasal işlem başlatılan 138 şüpheliden 2'si tutuklandı. Şüphelilerin üzerinde adreslerinde yapılan aramalarda ise çok miktarda uyuşturucu madde ile suç unsuru malzeme ele geçirildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, adli makamların koordinesiyle 1-31 Mart 2023 tarihleri arasında kaçakçılık olayları ve uyuşturucuyla mücadele operasyonları yaptı. Operasyonlarda, toplam 119 olaya müdahale edilerek 138 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Hakkında yasal işlem başlatılan 2 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Yapılan operasyonlar sırasındaki aramalarda ise 3 kilo 250 gram esrar, 2 kilogram skunk, 35 kök kenevir, 240 gram metamfetamin, 10 gram eroin, 5 gram bonzai, 46 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 20 bin 550 paket kaçak sigara, 10 adet elektronik sigara, 10 litre kaçak alkol, 12 bin 325 litre kaçak akaryakıt, 1 adet tarihi mozaik meteryal, 3 adet tabanca, 25 adet tabanca fişeği, 2 adet av tüfeği, 20 adet av tüfeği fişeği, 45 adet akıllı cep telefonu, 12 adet akıllı kol saati, 1 adet otomobil, 1 adet motosiklet ve 17 bin 450 TL suçtan elde edilen gelir ele geçirildi.