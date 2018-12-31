Gaziantep'te kadın sağlığına yönelik çalışmalar başarı oldu

Çalışmalar sonucunda hissedilir oranda başarı yakalayan Büyükşehir, 15-69 yaş aralığındaki kızlar ve kadınlarda tarama, teşhis ve tedavi olanakları arttırdı.Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kanser Daire Başkanlığı'nın verilerine göre; Gaziantep, KETEM tarama sayıları sıralamasında ilk 10'da yer almazken sosyal belediyecilik alanındaki iyileştirme çalışmaları neticesinde, Türkiye 4'üncüsü oldu.

Projeyi Erdoğan ödüllendirdi

Kadın sağlığında teşhis-tedavi imkanlarını artırmaya yönelik tarama merkezleri kurmayı amaçlayan Büyükşehir, hazırladığı Kadın Sağlığı Hizmetleri Projesi'ni hayata geçirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ödüllendirilen proje, Türkiye'ye örnek oldu. Cumhurbaşkanın elinden ödülünü alan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sağlık alanındaki çalışmalarla adından söz ettirmeyi başardı.

Ücretsiz kanser tarama faaliyetlerinin talebi karşılayamaması, kadınların merkezlere ulaşımı konusunda sıkıntı yaşadığı yönündeki şikayetler dillendirilmeye başlanınca Büyükşehir Belediyesi, harekete geçti. Başkan Şahin'in girişimleriyle KETEM'in sayısını artırmak ve olmayan Mobil Mamografi Tarama Aracı'nı temin etmek için ilgili kurumlarla işbirliğine gidildi. 15 Mayıs 2015-30 Kasım 2018 tarihleri arasındaki KETEM, 29 bin 660 Meme Sağlığı Taraması, 24 bin 787 Rahim Ağzı Kanseri ve 4 bin 157 gaitada gizli kan olmak üzere, 58 bin 604 tarama işlemi yaptı. Ayrıca 25 bin 319 kişi, Halk Sağlığı Eğitimi'nden faydalandı, 11 bin 700 kişinin merkeze ulaşabilmesi sağlandı. Meme kanseri şüphesiyle 1256 kişi bir üst merkeze sevk edildi. Bu hastaların 81'inde meme kanseri tespit edildi, hastaların tedavi süreçleri başladı. Rahim Ağzı kanseri şüphesiyle 588 kişi, üst merkeze gönderildi. Bu hastaların 9'unda rahim ağzı kanseri bulgusuna rastlandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi KETEM, çalışmalarına ara vermeden devam edecek.