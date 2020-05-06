Gaziantep'te kamuya açık alanlarda denetim

Gaziantep'te korona virüs ile mücadele kapsamında kent genelinde kamuya açık alanlarda yapılan denetimlerde internet kafe play satation, iddia bayi ve ganyan bayiler kontrol edildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen denetimlerde 18 internet kafe, 3 playstation, 3 iddaa bayi, 1 ganyan bayi, 3 kafe, 8 park, 16 büfe, market ve tekel bayi kontrol edildi. Uygulamalarda 52 kişinin GBT kaydı soruldu Ekipler yaptıkları kontrollerde esnaf ve iş yeri sahiplerinin korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kurallara riayet ettiği ve kapalı olması gereken iş yerlerinin kapalı olduğunu belirledi.