Gaziantep'te kamyon ile tır çarpıştı: 1 yaralı

Gaziantep'te direksiyon hakimiyeti kaybolan tır, refüjü aştıktan sonra karşı şeritte seyir halinde olan kamyon ile çarpıştı. Meydana gelen feci kazada 1 sürücü hafif yaralandı.

Kaza, akşam saatlerine doğru Gaziantep 2.Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü öğrenilemeyen 33 CCK 66 plakalı tır, direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra bir süre savrularak refüjü aştı. Tır, karşı şeritte seyir halinde olan ve sürücüsü öğrenilemeyen 56 KB 132 plakalı kamyon ile çarpıştı. Meydana gelen feci kaza sonrası ortalık savaş alanına dönerken, sürücülerden 1'i hafif yaralandı. Yaralı sürücü, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.