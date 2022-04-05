Gaziantep'te Kanser Haftası'nda bilinçlendiren etkinlik

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Kanser Haftası'nda hastalığa karşı farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik düzenledi.

Her yıl 1-7 Nisan tarihleri arasında etkinliklerle kansere karşı farkındalık oluşturulan Ulusal Kanser Haftası dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Daire Başkanlığı tarafından İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen etkinliğe belediye personelleri, vatandaşlar ve sağlık çalışanları katıldı. Etkinlikte kırsal mahalleler ve çevre ilçelerde hizmet veren Büyükşehir Belediyesi Meme Sağlığı Tarama Aracı da tanıtıldı. Kanserde erken teşhisin önemi vurgulandı, hastalığa karşı toplumda farkındalık oluşturulması, bilincin geliştirilmesi için yapılan çalışmalar aktarıldı.

Gök yüzüne mor ve pembe balonlar bırakıldı

Programın sonunda belediye bandosu eşliğinde, kanserle mücadele rengi olan mor ve pembe renkli balonlar gök yüzüne bırakıldı. Sonrasında Büyükşehir Belediyesi bisiklet takımı önde, belediye bandosu arkalarında katılımcılar dövizler eşliğinde Balıklı Parkı'na doğru kortej yürüyüşü yaptı. Büyükşehir, Balıklı Parkı'nda kurduğu sağlıklı beslenme çadırı ve KETEM bilgilendirme çadırlarında gün boyu alanında uzman kişiler tarafından kanserden korunmaya yönelik vatandaşlara bilgilendirmelerde bulunacak.

''Biz kanserden korkmuyoruz''

Programda konuşma yapan Belediye Başkan Vekili Mehmet Berk, ailesinde de kanser hastalarının olduğunu erken tanı sayesinde kurtulduklarını belirterek şunları söyledi:

“Kanserde en önemli husus erken teşhis. Biz kanserden korkmuyoruz, erken teşhis edilirse hiç korkmuyoruz. Bu yüzden Büyükşehir Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü ortaklığında yapılan kanser tarama faaliyetleri memleketimiz için çok daha güzel hayallere vesile olacaktır. Bütün hastalarımızın şifa bulmasını diliyoruz.”

''Bilinci perçinlemeyi amaçlıyoruz''

Daire Başkanı Serdar Tolay ise kanser haftasının önemine dikkat çekerek şöyle konuştu:

“Bu haftada amaç, kanserin farkındalığının ortaya konulması, ilgi çekilmesi ve erken teşhisi teşvik etmek amacıyla toplum içerisindeki dikkatlerin yoğunlaştırıldığı bir hafta. İlimizde kanser vakaları, ülke genelindeki yükselişe paralel olarak devam ediyor. En fazla kanser türleri, akciğer, mide, prostat, mide kanserleri. Hepsinin ortak noktası erken teşhisin önemi. Erken teşhisle biz çok fazla yol kat etmiş oluyoruz. Erken teşhise de mobil meme sağlığı tarama aracı, KETEM gibi kurumlarımızla destek veriyoruz. 2015 yılından bugüne kadar yaklaşık 90 bin tarama yapıldı. 437 vaka, kanser şüphesiyle ilgili yerlere sevk edildi. Bizim dairemiz erken teşhisin önemini bir kez daha vurgulamayı hedefliyor. Gaziantep halkının bu konudaki bilincini bir kez daha perçinlemeyi amaçlıyoruz.”

''Farkındalığın güçleneceğini umuyorum''

İl Sağlık Müdürü Tiryaki yaptığı konuşmada kanserle mücadelede sağlık çalışanlarının büyük bir mücadele verdiğinin altını çizerek, “Bu haftanın ve düzenlenen etkinliklerin farkındalığı güçlendireceğini umuyorum. Çünkü kanserde erken tanı ve farkındalık çok önemli. Erken tanı konuşursa hızlı bir şekilde tedaviye başlıyoruz. Vücudunuzda bir farklılık hissederseniz bizlere başvurmanızı istiyoruz. Bu hastalıklarda kadınlarımız daha da risk altında'' diye konuştu.

Dr. Mustafa İhsan Özgün de başkanı olduğu Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu'nun kuruluş amacı ve tarihi hakkında bilgiler vererek, Gaziantep'te kanserle mücadelede yapılan çalışmalar, kurulan tesisler hakkında konuştu. Kanser vakalarının toplumdaki sıklığına dikkat çekti.

Programa, Gaziantep Kent Konseyi Başkanı Samet Bayrak, Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Gaziantep Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mustafa İhsan Özgün'ün de katıldı.