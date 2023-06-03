Gaziantep'te kapkaç şüphelisi yakalandı

Gaziantep'te bir vatandaşın elinden telefonunu çalarak kayıplara karışan şahıs kameralara yakalandı.

Şahinbey Belediyesine ait Yeditepe Mahallesinde sokakta oturan vatandaşın elinden telefonu çalarak kayıplara karışan şüpheli şahıs kameralara yakalandı. Kapkaç olayının ardından harekete geçen ekipler kamera görüntülerini izleyerek şahsın O.T. olduğunu tespit etti. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar neticesinde gözaltına alınan O.T yasal işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan güvenlik kamera görüntülerinde ise şahsın, vatandaşın olduğu yönde yavaşça ilerlerken elinden telefonu alıp kayıplara karıştığı anlar saniye saniye yansırken arkasından koşan vatandaşın ise kapkaççıya yetişemediği görüldü.