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Gaziantep'te kapkaç yapan 2 şüpheli yakalandı

Gaziantep’te kapkaç yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1’i tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Gaziantep'te kapkaç yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklanarak ceza evine gönderildi.


Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Şahinbey ilçesi Güneş Mahallesi'nde faili meçhul kapkaç olayının aydınlatılması için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kapkaç olayını gerçekleştirdiği belirlenen 2 şüphelinin peşine düştü. Yapılan çalışmalar sonucu gözaltına alınan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden 1'i tutuklanırken, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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