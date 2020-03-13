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Gaziantep'te kapkaççılara operasyon: 2 tutuklama

Gaziantep’te yankesicilik ve dolandırıcılık olaylarının şüphelisi 4 şahıs yapılan çalışmalar sonucu yakalandı.

Gaziantep'te yankesicilik ve dolandırıcılık olaylarının şüphelisi 4 şahıs yapılan çalışmalar sonucu yakalandı. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.


Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde meydana gelen kapkaç olaylarının aydınlatılması için çalışma başlattı. Polis güvenlik kameralarını inceleyerek, Güneş, Cengiz Topel ve Karşıyaka mahallelerinde meydana gelen kapkaç ve yankesicilik olaylarını gerçekleştirenlerin kimliklerini belirledi. 4 şüpheli polisin yaptığı operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 2'si de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Şüphelilerin kapkaç ve yankesicilik yapıp, kaçtığı anlar da güvenlik kameralarınca kaydedildi.

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