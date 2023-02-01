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Gaziantep'te kar ve yağmur sevinci

Gaziantep’in yüksek kesimlerin yılın ilk kar yağışı gerçekleşirken şehrin büyük bölümünde ise sağanak yağış etkili oldu.

Gaziantep'in yüksek kesimlerin yılın ilk kar yağışı gerçekleşirken şehrin büyük bölümünde ise sağanak yağış etkili oldu.



Gaziantep'in güneyinde bulunan bazı mahallerde akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Yüksekte bulunan mahalleler lapa lapa yağan kar nedeniyle akşam karanlığında beyaza büründü. Şehir merkezi ve bazı ilçelerde ise sağanak etkili oldu. Gaziantep şehir merkezinde kar nedeniyle çok sayıda kaza yaşanırken, Yavuzeli ilçesinde ise yağmur nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Şehirde etkili olan sağanak yağış çiftçileri, kar ise çocukları ve gençleri sevindirdi

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