Gaziantep'te kar yağışı etkisini sürdürüyor

Gaziantep'te iki gündür dün sabah erken saatlerde başlayan kar yağışı bu sabah saatlerinde de etkisini sürdürmeye devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle kentin ana arterlerinde açık tutmak için çalışmalar sürerken, kar yağışını Perşembe gününe kadar etkisini sürdürmesinin beklendiği açıklandı.

Gaziantep'te dün sabah erken saatlerde başlayan ve gece saatlerinde etkisini yitiren kar yağışı, bu sabah saatlerinde tekrar başladı. Zaman zaman şiddetini arttıran kar yağışı kenti tamamen beyaz bir örtüye bürüdü. Kar yağışı nedeniyle kent merkezinde görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Kar yağışı sonrası çalışmalarını arttıran ekipler ise kentin özellikle ana arterlerini açık tutmak için yoğun çaba harcarken, ana arterlerin büyük çoğunluğunun trafiğe açık olduğu görüldü.

Kentte kar yağışının Perşembe gününe kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.