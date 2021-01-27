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Gaziantep'te kargo ile kaçak sigara sevkiyatına darbe

Gaziantep’te polis bir kargo şirketinde yer alan kolilerin içerisinde 2 bin 371 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdiGaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmalar neticesinde bir kargo şirketinde arama yaptı.

Gaziantep'te polis bir kargo şirketinde yer alan kolilerin içerisinde 2 bin 371 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmalar neticesinde bir kargo şirketinde arama yaptı. Aramada koliler içerisine konulmuş 2 bin 371 paket gümrük kaçağı sigara ve 273,5 kg kaçak nargile tütünü ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

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