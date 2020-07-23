Gaziantep'te karpuz yüklü kamyon tarlaya uçtu: 1 yaralı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kavun ve karpuz yüklü kamyon, sürücüsünün bir anda kontrolü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya uçtu.

Kaza, Nurdağı-İslahiye çevreyolunun 17. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adana'dan Hatay'a yaklaşık 8 ton civarındaki kavun ve karpuzla yola çıkan 31 HZ 106 plakalı kamyon, sürücüsün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya uçtu. Kazada araç sürücüsü İbrahim Y. (63) hafif şekilde yaralandı. Kamyonda yüklü olan kavun ve karpuzların yaklaşık 3 tonluk kısmı, kapakların açılması sonucu tarlaya saçıldı. Asayiş ekipleri kazanın sebebini belirlemek için inceleme başlattı.

Yaralı sürücü olay yerine çağrılan sağlık ekibi tarafından İslahiye Devlet Hastanesine sevk edildi.