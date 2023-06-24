İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Gaziantep'te katliam gibi kaza: 6 ölü

Gaziantep’te kafa kafaya çarpışan iki araçta bulunan toplam 6 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Gaziantep'te kafa kafaya çarpışan iki araçta bulunan toplam 6 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.


Gaziantep-Adıyaman karayolu Recep Tayyip Erdoğan bulvarında iki araç kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada her iki araçta bulunan toplam 6 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de ağır yaralandı. Yaralı olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, cenazeler ise otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı.


Aşırı hız nedeniyle meydana geldiği belirtilen kazanın ardından karayolu trafiğe kapanırken, araçların kaldırılmasının ardından yolun yeniden ulaşıma açılması bekleniyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.