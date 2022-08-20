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Gaziantep'te kaza: 15 ölü

Gaziantep’te meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 15 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 15 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Başka bir göreve giderken kazayı görüp, yaralılara yardım eden İhlas Haber Ajansı çalışanı Muhammed Abdulkadir Esen ile Umut Yakup Tanrıöver de hayatını kaybetti.


Alınan bilgiye göre, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda, bir aracın şarampole devrildiği kazaya müdahaleye gelen park halindeki ambulans ve itfaiye aracına yolcu otobüsü çarparak devrildi.

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