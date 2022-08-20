Gaziantep'te kaza: 15 ölü

Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 15 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Başka bir göreve giderken kazayı görüp, yaralılara yardım eden İhlas Haber Ajansı çalışanı Muhammed Abdulkadir Esen ile Umut Yakup Tanrıöver de hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda, bir aracın şarampole devrildiği kazaya müdahaleye gelen park halindeki ambulans ve itfaiye aracına yolcu otobüsü çarparak devrildi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, kazada 15 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, "Otobüs kaza yapıyor. Buna itfaiye, sağlık ekipleri ve diğer mesai arkadaşlarımız müdahale ederken, 200 metre geride başka bir otobüs kaza yapıyor. Kaza yapan otobüs kayarak ekiplerimize ve yaralılara çarpıyor. İlk belirlemelere 15 vatandaşımız vefat etti. Şu an müdahaleler devam ediyor. Yaralılar hastaneye sevk ediliyor. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.