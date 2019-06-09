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Gaziantep'te kaza: 4 yaralı

Gaziantep’te mıcırlı yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil takla attı.

Gaziantep'te mıcırlı yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil takla attı. Kazada 4 kişi yaralandı.


Kaza, Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Burç Karakuyu mevkiinde meydana geldi. 27 AT 366 plakalı otomobil sürücüsü Gaziantep'ten Burç Karakuyu istikametine giderken mıcırlı yola girerek direksiyon hakimiyetini kaybedip takla attı. Kazada otomobilde bulunan aynı aileden 4 kişi yaralanırken, olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

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