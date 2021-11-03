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Gaziantep'te kazalar kameralara yansıdı

Gaziantep’in farklı bölgelerinde yaşanan kazalar kameralara yansıdı.

Gaziantep'in farklı bölgelerinde yaşanan kazalar kameralara yansıdı.


Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü, kentin farklı yerlerinde meydana gelen kazaların görüntülerini paylaştı. Işık ihlali, dikkatsizlik ve aşırı hız nedeniyle meydana gelen kazalar saniye saniye kameralara yansıdı.


Genellikle sürücü hatalarından kaynaklandığı görülen kazalarda, otomobilin tramvayla çarpışması anı ve bir otomobilin kaza sonrası savrulduğu anlar da saniye saniye görüntülendi.

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