Gaziantep'te kentin görünümü değişecek

Şehir girişleri ile merkezinde estetik görüntü oluşturmak ve devamlılığını sağlamak amacıyla Yapı Yaklaşım Mesafesi ve Açık Alan Kullanımı Düzenleme Şartları Toplantısı, Gaziantep Ticaret Odası iş birliğinde Onat Kutlar Tiyatro Salonu'nda gerçekleşti. Programda işyerlerinin açık alanlarda yapılan işgaller, reklam tabela kullanımı ve estetik görünüş gibi konulara değinildi. Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerle ortak çalışmalar yapılarak sahada ana arterlerde düzenlemeler için tespitler aktarıldı. Toplantının devamında iş yeri sahipleriyle neler yapılabileceği konusunda istişarelerde bulunuldu. Toplantıya Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Erdem Güzelbey, Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Gazi Kördeve, Büyükşehir Belediyesi Zabıta ve İtfaiye Daire Başkanı Cafer Yılmaz ve Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Uğur Acıoğlu katıldı.

Güzelbey: "Bakıldığında bazı yerlerde keyfi olarak bir estetik sorunu yaşıyoruz"

Toplantıda konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Erdem Güzelbey, güzelleştirme çalışmalarına başlandığında karşılaşılan sorunlar ve şikayetler doğrultusunda konunun ortaya çıktığını aktararak, “Gaziantep'e gelenler girenler bir güzellikle, girdiğinde hareketli bir şehirle karşılaşması gerekiyor ve bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Şu anda biz Başpınar Yolu'nu düzelteceğiz. Yol üzerinde bir işletmenin on tane tabelası var. Bunların hepsini disipline etmemiz gerekiyor. İnanılmaz şikayetler geliyor. Bazı şehirlere karşı geride kalıyoruz. Özellikle tabela ve şehir girişleri konusunda. Bunları toparlamaya çalışıyoruz. Ayrıca iç alanlarda da bir çalışma yapıyoruz. Bilindiği üzere Maarif, Suburcu ve İnönü Caddesi'nde çalışmalar var. Çevre ve sokak sağlıklaştırmalar yapıyoruz. Bunları yaparken işletmelerle de bir çalışma yürütüyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak ilçe belediyelerle ortak görüştüğümüzde ana arterlerde bir düzenleme yapılması için ortak karar aldık. Bu ana arterlere öncelik verirken sahada tespit yapıyoruz. Çalışma devam ederken pandemi geldi ve çoğu işletmemiz kapalı kaldı. Esnaf birtakım sıkıntılar yaşadığı için çok ilerlenmedi. Ama öncelikli olarak yeni açılan işyerlerinde sistematik olarak bunları uygulamaya başladık. Açılan işyerlerinde kapalı ve açık alan kullanımda nasıl olması gerektiğini kendilerine gösterip ona göre projeleri onaylayarak iş yeri açma ruhsatını veriyor ve zabıta ile denetimi sağlıyoruz. Bakıldığında bazı yerlerde keyfi olarak bir estetik sorunu yaşıyoruz” diye konuştu.