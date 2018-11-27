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Gaziantep'te kesici aletle yaralama olayında 6 kişi gözaltına alındı

Gaziantep’te kesici aletle yaralanma olayı ile operasyon başlatan polis ekipleri, 6 kişiye gözaltına alındı.

Gaziantep'te kesici aletle yaralanma olayı ile operasyon başlatan polis ekipleri, 6 kişiye gözaltına alındı.


Gaziantep Yavuzlar Mahallesi'nde kesici aletlerle yaralanma olayının ardından çalışma başlatan ekipler, olayla bağlantılı olduğunu tespit ettiği kişilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda M.İ.Y., E.K., İ.A. U.R.E., B.K. ve H.Ç, isimli şahıslar gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli şahıslardan 1 adet pompalı tüfek, 1 adet ekmek bıçağı, 70 cm uzunluğunda kılıç, 3 adet tabanca, 22 adet dolu fişek ele geçirildi.


Gözaltına altında tutulan şüpheli şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.

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