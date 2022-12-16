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Gaziantep'te kesinleşmiş cezası bulunan FETÖ firarisi yakalandı

Gaziantep’te, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.

Gaziantep'te, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.D. isimli şüpheli yakalandı. Şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonla FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.D. isimli şüpheli yakalandı.


Yakalanan şüpheli şahıs sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

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